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В Верх-Чебулинском культурно-досуговом центре состоялся показ спектакля «Чудики»

Выступление коллектива Тяжинского народного театра «Лица» состоялось по приглашению главы Чебулинского муниципального района Анатолия Ивановича Часовских.
Постановка по рассказам советского писателя Василия Макаровича Шукшина не оставила в зале равнодушных. Спектакль завершился под бурные зрительские овации, самодеятельных артистов еще долго не отпускали со сцены.

Культура
Верх-Чебула
Тяжин
kuzbassnews.ru
31/03/2019
Культура
Верх-Чебула
Тяжин
Новости Кузбасса

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