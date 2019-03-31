В Верх-Чебулинском культурно-досуговом центре состоялся показ спектакля «Чудики»

Выступление коллектива Тяжинского народного театра «Лица» состоялось по приглашению главы Чебулинского муниципального района Анатолия Ивановича Часовских.
Постановка по рассказам советского писателя Василия Макаровича Шукшина не оставила в зале равнодушных. Спектакль завершился под бурные зрительские овации, самодеятельных артистов еще долго не отпускали со сцены.
31/03/2019
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Кемерове состоялось очередное заседание по уголовному делу о вымогательстве акций разреза «Инской...
|
Совладелец сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Денис Штенгелов является крупнейшим инвестором...
|
Несомненно, одна из самых обсуждаемых новостей этой недели - у региона появилось второе официальное...
|
В социальных сетях опубликовано видео с пародией на Сергея Зверева в исполнении Дмитрия Столицина,...