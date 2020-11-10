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В Верх-Чебулинской районной больнице установлен модульный пункт ожидания

Сооружение расположено у центрального входа в административно-терапевтический корпус для создания комфортных условий ожидания для пациентов с повышенной температурой тела и признаками ОРВИ.
В модульном пункте есть отопление, электричество, оборудовано место для первичного доврачебного осмотра пациентов. Здесь же заполняется чек-лист с параметрами состояния здоровья, что значительно экономит время, как самих пациентов, так и врачей на основном приеме в поликлинике. После этого происходит разделение потоков по экстренности оказания медицинской помощи.

Здоровье
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
10/11/2020
Здоровье
Верх-Чебула
Новости Кузбасса

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