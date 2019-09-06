В воскресенье специалисты ПФР приедут к избирателям

В предстоящий Единый день голосования 8 сентября сотрудники Управлений ПФР в гг. Новокузнецке и Осинниках Кемеровской области проведут выездные консультации на территориях 7 избирательных участков.
В течение дня у избирателей будет возможность задать вопросы по пенсионной тематике, условиям получения материнского капитала и возможностям его реализации, различным социальным выплатам по линии Пенсионного фонда.
Чтобы лучше разобраться в актуальном для них вопросе, посетители смогут взять с собой брошюры, лифлеты и листовки, в которых доступно освещается широкий спектр тем пенсионного законодательства.
06/09/2019
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