В воскресенье специалисты ПФР приедут к избирателям

В предстоящий Единый день голосования 8 сентября сотрудники Управлений ПФР в гг. Новокузнецке и Осинниках Кемеровской области проведут выездные консультации на территориях 7 избирательных участков.

В течение дня у избирателей будет возможность задать вопросы по пенсионной тематике, условиям получения материнского капитала и возможностям его реализации, различным социальным выплатам по линии Пенсионного фонда.

Чтобы лучше разобраться в актуальном для них вопросе, посетители смогут взять с собой брошюры, лифлеты и листовки, в которых доступно освещается широкий спектр тем пенсионного законодательства.