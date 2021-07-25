В воскресенье в Кузбассе будет перекрыта одна из дорог

По информации Сибирской генерирующей компании в воскресенье, 25 июля, с 8:00 до 20 часов будет перекрыто движение по автодороге «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск» в районе села Осиновка.
Это связано с прокладкой под дорогой участка тепломагистрали от Беловской ГРЭС в город Белово.
Объезд данного участка будет осуществляться по автодороге «Кемерово – Новокузнецк». Для информирования автомобилистов будут установлены временные дорожные знаки.
Госавтоинспекция Кузбасса призывает водителей учитывать данное обстоятельство при планировании маршрутов движения, а также быть внимательными и учитывать требования установленных знаков.
25/07/2021
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