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В воскресенье в Кузбассе будет перекрыта одна из дорог

По информации Сибирской генерирующей компании в воскресенье, 25 июля, с 8:00 до 20 часов будет перекрыто движение по автодороге «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск» в районе села Осиновка.

Это связано с прокладкой под дорогой участка тепломагистрали от Беловской ГРЭС в город Белово.

Объезд данного участка будет осуществляться по автодороге «Кемерово – Новокузнецк». Для информирования автомобилистов будут установлены временные дорожные знаки.

Госавтоинспекция Кузбасса призывает водителей учитывать данное обстоятельство при планировании маршрутов движения, а также быть внимательными и учитывать требования установленных знаков.

Общество
Топ
Ленинск-Кузнецкий
Междуреченск
kuzbassnews.ru
25/07/2021
Общество
Топ
Ленинск-Кузнецкий
Междуреченск

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