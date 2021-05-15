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В воскресенье в Новокузнецке перекроют центральные улицы

В связи с проведением ежегодной легкоатлетической эстафеты 16 мая 2021г. с 13:00ч до 17:00ч будет прекращено движение транспортных средств на следующих участках улично-дорожной сети:

пр.Октябрьский: от пересечения с пр.Дружбы до перекрестка с круговым движением у дома №55 по ул.Кирова, 
пр.Кузнецкстроевский: от дома 48 по пр.Пионерский до перекрестка с круговым движением у дома №53 по ул.Кирова, 
ул.Кирова: от перекрестка с круговым движением у дома №53 по ул.Кирова до перекрестка с пр.Курако, пр.Металлургов: от пересечения с пр.Пионерский до перекрестка с круговым движением у Железнодорожного вокзала, 
ул.Кутузова: от пересечения с пр.Курако до дома №70, пр.Бардина: от дома №2 до перекрестка с круговым движением у дома №55 по ул.Кирова.


Движение пассажирского транспорта будет организовано следующим образом: 

Автобусные маршруты:
- №5 от Левого берега по пр.Дружбы, пр.Октябрьский. ул.Транспортная на Вокзал; 
- №№ 7,81 от остановки «Площадь Маяковского» на ул.Орджоникидзе, ул.Майская, пр.Строителей, ул.Рудокопровая, пр.Курако на Вокзал;
- №23 от Левого берега по пр.Дружбы, пр.Октябрьский. ул.Транспортная на Вокзал по пр.Курако, ул.Куйбышево (остановка «Лазо») и далее по маршруту; 
- №№ 25*,50 временно приостановить;
- №27 от Вокзала по ул.Транспортная, пр.Октябрьский, пр.Дружбы до остановки «Левый берег» по ул.Кирова от остановки «Цирк» по ул.Тольятти, пр.Ермакова, ул.Павловского (остановка «Ника») и далее по маршруту;
- №53 от Вокзала по пр.Курако, ул.Рудокопровая (остановка «Площадь Побед») и далее по маршруту;
- №54 от остановки «Площадь Побед» по пр.Курако на Вокзал, разворот по кольцу на пр.Курако (остановка «Вокзал (платформа №11)») и далее по маршруту;
- №№ 56,60,70,88 с пр.Дружбы (Комсомольская площадка) по пр.Октябрьскому, ул.Транспортная на Вокзал и далее по маршрутам;
- №66 от остановки «Водная» по ул.Транспортная на Вокзал, пр.Курако, Театральный проезд, ул.Орджоникидзе, пр.Металлургов (остановка «Площадь Маяковского») и далее по маршруту;
- №80 от остановки «Гранд Медика» на ул.Орджоникидзе, ул.Майская, пр.Строителей, ул.Рудокопровая, пр.Курако на Вокзал;
- №№ 87,345 от Левого берега по ул.Запорожская, ул.Ноградская, пр.Строителей (остановка «Рембыттехника») и далее по маршрутам; 
- №№ 102, 104,104с,105,106,107,107с,108,110 от Вокзала по  пр.Курако, Театральный проезд, пр.Строителей (остановка «Рембыттехника») и далее по маршрутам;
- №160 от остановки «Проспект Октябрьский» на ул.Транспортная, Вокзал и далее по маршруту;
- №№ 164,168,169 от Вокзала по ул.Транспортная до Левого берега и далее по маршрутам.
 
Трамвайные  маршруты:
- №2  по временному маршруту  «Байдаевская - Малоэтажка - Автосервис -  Байдаевская»;
- №№  5,9 временно приостановить;
- №6 по временному маршруту «Собор Рождества Христова - Байдаевская  - Автосервис - Малоэтажка - Байдаевская - Собор Рождества Христова»;
- №8 по временному маршруту  «Собор Рождества Христова - Байдаевская -Малоэтажка - Автосервис -  Байдаевская - Собор Рождества Христова».
 
Троллейбусные маршруты:
-  №1 по временному маршруту   «Левый берег - Ника - ГИБДД - пр.Строителей - Ярославская»;   
- №2 по временному маршруту   «Вокзал (платформа №11) - пр.Строителей - 13 микрорайон» в прямом и обратном направлении по пр.Курако;    
-  №3 временно приостановить;
- №№ 6,6а по временному маршруту   «Левый берег - Ника - ГИБДД - Площадь Побед»;   
- №7 по временному маршруту   «Стройбаза - Площадь Побед».
Приносим извинения за доставленные неудобства, рекомендуем планировать поездки заранее. Дополнительную информацию о работе городского общественного транспорта Новокузнецка можно получить по телефонам горячей линии МКУ ЦДС: 8-800-600-4770 (звонок по России бесплатный), а также 740-195.

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kuzbassnews.ru
15/05/2021
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