В воскресенье в Новокузнецке перекроют центральные улицы

В связи с проведением ежегодной легкоатлетической эстафеты 16 мая 2021г. с 13:00ч до 17:00ч будет прекращено движение транспортных средств на следующих участках улично-дорожной сети:

пр.Октябрьский: от пересечения с пр.Дружбы до перекрестка с круговым движением у дома №55 по ул.Кирова,

пр.Кузнецкстроевский: от дома 48 по пр.Пионерский до перекрестка с круговым движением у дома №53 по ул.Кирова,

ул.Кирова: от перекрестка с круговым движением у дома №53 по ул.Кирова до перекрестка с пр.Курако, пр.Металлургов: от пересечения с пр.Пионерский до перекрестка с круговым движением у Железнодорожного вокзала,

ул.Кутузова: от пересечения с пр.Курако до дома №70, пр.Бардина: от дома №2 до перекрестка с круговым движением у дома №55 по ул.Кирова.



Движение пассажирского транспорта будет организовано следующим образом:

Автобусные маршруты:

- №5 от Левого берега по пр.Дружбы, пр.Октябрьский. ул.Транспортная на Вокзал;

- №№ 7,81 от остановки «Площадь Маяковского» на ул.Орджоникидзе, ул.Майская, пр.Строителей, ул.Рудокопровая, пр.Курако на Вокзал;

- №23 от Левого берега по пр.Дружбы, пр.Октябрьский. ул.Транспортная на Вокзал по пр.Курако, ул.Куйбышево (остановка «Лазо») и далее по маршруту;

- №№ 25*,50 временно приостановить;

- №27 от Вокзала по ул.Транспортная, пр.Октябрьский, пр.Дружбы до остановки «Левый берег» по ул.Кирова от остановки «Цирк» по ул.Тольятти, пр.Ермакова, ул.Павловского (остановка «Ника») и далее по маршруту;

- №53 от Вокзала по пр.Курако, ул.Рудокопровая (остановка «Площадь Побед») и далее по маршруту;

- №54 от остановки «Площадь Побед» по пр.Курако на Вокзал, разворот по кольцу на пр.Курако (остановка «Вокзал (платформа №11)») и далее по маршруту;

- №№ 56,60,70,88 с пр.Дружбы (Комсомольская площадка) по пр.Октябрьскому, ул.Транспортная на Вокзал и далее по маршрутам;

- №66 от остановки «Водная» по ул.Транспортная на Вокзал, пр.Курако, Театральный проезд, ул.Орджоникидзе, пр.Металлургов (остановка «Площадь Маяковского») и далее по маршруту;

- №80 от остановки «Гранд Медика» на ул.Орджоникидзе, ул.Майская, пр.Строителей, ул.Рудокопровая, пр.Курако на Вокзал;

- №№ 87,345 от Левого берега по ул.Запорожская, ул.Ноградская, пр.Строителей (остановка «Рембыттехника») и далее по маршрутам;

- №№ 102, 104,104с,105,106,107,107с,108,110 от Вокзала по пр.Курако, Театральный проезд, пр.Строителей (остановка «Рембыттехника») и далее по маршрутам;

- №160 от остановки «Проспект Октябрьский» на ул.Транспортная, Вокзал и далее по маршруту;

- №№ 164,168,169 от Вокзала по ул.Транспортная до Левого берега и далее по маршрутам.



Трамвайные маршруты:

- №2 по временному маршруту «Байдаевская - Малоэтажка - Автосервис - Байдаевская»;

- №№ 5,9 временно приостановить;

- №6 по временному маршруту «Собор Рождества Христова - Байдаевская - Автосервис - Малоэтажка - Байдаевская - Собор Рождества Христова»;

- №8 по временному маршруту «Собор Рождества Христова - Байдаевская -Малоэтажка - Автосервис - Байдаевская - Собор Рождества Христова».



Троллейбусные маршруты:

- №1 по временному маршруту «Левый берег - Ника - ГИБДД - пр.Строителей - Ярославская»;

- №2 по временному маршруту «Вокзал (платформа №11) - пр.Строителей - 13 микрорайон» в прямом и обратном направлении по пр.Курако;

- №3 временно приостановить;

- №№ 6,6а по временному маршруту «Левый берег - Ника - ГИБДД - Площадь Побед»;

- №7 по временному маршруту «Стройбаза - Площадь Побед».

Приносим извинения за доставленные неудобства, рекомендуем планировать поездки заранее. Дополнительную информацию о работе городского общественного транспорта Новокузнецка можно получить по телефонам горячей линии МКУ ЦДС: 8-800-600-4770 (звонок по России бесплатный), а также 740-195.