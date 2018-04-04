Новости Кузбасса

На выставке представлено более двадцати графических работ, а также иллюстрации к книгам и журналу «Литературный Кузбасс». Это небольшая часть творческого наследия калтанского художника Шуры Чашина, который работал в конце девяностых – начале двухтысячных годов.

Творчество художника объединяет живопись, бурную фантазию, историю и мистику. Каждая работа – настоящая философская притча, заставляющая задуматься о предназначении человека, о вечной борьбе добра и зла, о любви, ответственности за будущее. Здесь важно не столько эстетическое наслаждение от великолепной техники исполнения гравюры, сколько внутренний смысл. Язык, которым разговаривает с нами автор, - строгий, но очень насыщенный, содержательный.

На открытии вставки присутствовали родственники А. В. Чашина, его мама, одноклассники. Тронули душу воспоминания, веселые и смешные случаи из прошлого: Шура был не только талантливым художником, но и большим шутником, выдумщиком, для него первое апреля значился главным праздником в году. Встреча прошла в очень теплой, душевной атмосфере и надолго останется в памяти всех присутствующих.

Организованная в Калтане выставка продолжит свою работу до конца апреля и будет интересна всем, кто любит графику, наполненную символами и философским смыслом.