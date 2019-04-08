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В выставочном зале «Музей» г. Калтан работает выставка «Мир камня»

На выставке представлено более пятисот минералов из личных коллекций учителя географии школы №1 Ю.Д. Разваляева, педагогов Дома детского творчества В.А.Локтева и Д.О. Разволяева.

Среди экспонатов можно увидеть уголь, металлические руды, мрамор, полудрагоценные камни. Кроме того, есть уникальные камни, привезенные краеведами из разных уголков России, - пепел и базальтовая вулканическая бомба с Камчатки, метеорит с Алтая, нежно-голубой агат с Чукотки, флюорит из Монголии. Также на выставке представлены палеонтологические находки – окаменевшие губки, кораллы, брахиоподы, фрагмент позвоночника и зуб мамонта, рог бизона.

Вставка организована в рамках мероприятий, посвященных празднованию 60-летия Калтана и 300-летия Кузбасса, и продолжит свою работу до июня.

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
08/04/2019
Общество
Калтан
Новости Кузбасса

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