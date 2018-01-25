Новости Кузбасса

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В выставочном зале «Музей» г. Калтан состоялся сбор-отчет поисковых отрядов «75 лет Кемеровской области»
Поисковые отряды общеобразовательных организаций представили информацию о предприятиях, людях, о белых пятнах в истории Калтанского городского округа.
Семь лучших поисковиков были приняты в ряды «Юнармии».
Поисковым отрядам в 2018 году предстоит новый поиск «Волонтеры 20 и 21 века», посвященный Году добровольчества.
25/01/2018
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