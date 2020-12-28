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В выставочном зале «Музей» состоялась встреча художников

В преддверии Нового года на встречу собрались участники выставки «Белая сказка», оформленной в городском выставочном зале «Музей». На выставке представлено более двадцати картин, в основном - пейзажи.

 «На полотнах художников можно увидеть безмолвие зимнего леса, темную гладь озера, тихое очарование соседнего дворика за окном, утопающий в снегу Малышев Лог. Картины написаны в разных техниках и отличаются по степени мастерства. Объединяет их восхищение красотой нашей сибирской природы», - рассказал директор выставочного зала Александр Иванович Фаст.

В учреждении культуры пояснили, что встречи калтанских художников во время работы смешанных выставок стали уже доброй традицией.  В теплой дружеской атмосфере любители живописи поделились своими воспоминаниями о летних пленэрах и планами на будущее, а приближение Нового года, камерная атмосфера встречи подарили ее участникам праздничное настроение и радость от общения.

Культура
Калтан
kuzbassnews.ru
28/12/2020
Культура
Калтан
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