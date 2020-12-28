В выставочном зале «Музей» состоялась встреча художников

В преддверии Нового года на встречу собрались участники выставки «Белая сказка», оформленной в городском выставочном зале «Музей». На выставке представлено более двадцати картин, в основном - пейзажи.
«На полотнах художников можно увидеть безмолвие зимнего леса, темную гладь озера, тихое очарование соседнего дворика за окном, утопающий в снегу Малышев Лог. Картины написаны в разных техниках и отличаются по степени мастерства. Объединяет их восхищение красотой нашей сибирской природы», - рассказал директор выставочного зала Александр Иванович Фаст.
В учреждении культуры пояснили, что встречи калтанских художников во время работы смешанных выставок стали уже доброй традицией. В теплой дружеской атмосфере любители живописи поделились своими воспоминаниями о летних пленэрах и планами на будущее, а приближение Нового года, камерная атмосфера встречи подарили ее участникам праздничное настроение и радость от общения.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Не замерзайте! — подписал фото Сергей Цивилёв. Многих жителей Кузбасса удивило, что губернатор...
|
В воскресение 27 декабря Кузбасс обновил температурный рекорд за эту дату. Новый минимум был...
|
Кемеровский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на понедельник, 28 декабря 2020 года. Согласно...
|
Кемеровский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на понедельник, 28 декабря 2020 года. Согласно...