В выставочном зале «Музей» состоялась встреча ветеранов-юбиляров ликвидированных шахт «Шушталепская» и «Северный Кандыш»

Традиционно на таких встречах проходит торжественное вручение благотворительной материальной помощи из Фонда «Шахтерская память» имени В.П. Романова в размере 1500 рублей ветеранам шахтерского труда закрытых предприятий и организаций в ходе реструктуризации угольной отрасли Кузбасса в честь юбилейной даты 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет со дня рождения. На этот раз такую помощь получили 20 ветеранов шахтерского труда.

С поздравлениями и добрыми пожеланиями к юбилярам обратились заместитель главы Калтанского городского округа по социальным вопросам А. Б. Клюева, заместитель председателя совета ветеранов КГО и председатель совета ветеранов угольщиков Л. В. Неснова.

По завершении официальной части мероприятия, ветераны общались, делились своими воспоминаниями, рассказывали о том, как сложилась их жизнь. Творческим подарком для всех стало выступление коллектива «Карамельки» (КДЦ «Сюрприз») и Владимира Бугеря.