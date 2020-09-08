В Яе коммунальная служба готова к новому отопительному сезону

В районе яйской школы № 1 заменено 920 метров труб тепло- и водоснабжения. В зиму они должны вступить надежно укрытыми утеплителем и окрашенными во избежание коррозии. Покраской труб и занялись работники административного аппарата коммунального хозяйства.

Этот объем работ МУП «ЯТО» выполнен за счет средств, заложенных в тарифе на ремонт и обслуживание. Как и произвели изоляцию теплотрасс по улицам Трактовая, Коммунальная и Пожарная, переулкам Осоавиахимовский, Коммунальный – всего 790 метров. Капитально отремонтированы теплотрассы по переулку Клубный – Спортшкола, улицам Заводская, Жуковского – всего 475 метров.

За летний период коммунальная служба провела большую работу на котельных. Установлено 9 систем очистки выбросов «Циклон» на котельных «Поселковая», Осоавиахимовская, Юбилейная и переулка Юбилейный. Приобретен котел КВР-0,8 для котельной в районе бывшего совхоза «Яйский».

Также проложено 1100 метров водопровода в районе бывшего совхоза, 100 метров по переулку Крайний. Это далеко не полный перечень объемов работ предприятия в этом году. Уже сейчас руководство коммунальной службы собирает предложения специалистов по выполнению работ на будущий год.