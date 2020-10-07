В Яе прошел окружной турнир по городошному спорту

На стадионе «Луч» и.о. заместителя главы Яйского муниципального округа по социальным вопросом Евгений Марченко поблагодарил ветеранов спорта за активную жизненную позицию и популяризацию городошного спорта, а также пожелал участникам турнира новых успехов и побед.
В ходе упорной борьбы, по истечении трех туров определились сильнейшие спортсмены. Безоговорочным победителем и обладателем кубка был признан Юрий Ющенко. «Серебро» у Владимира Букатова, третье же место с разницей всего в одну биту, досталось Юрию Юркину.
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