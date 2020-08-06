В Яе прошел рейд по соблюдению масочного режима

Специалисты администрации Яйского муниципального округа и сотрудник полиции в очередной раз посетили общественные места. На этот раз в центре внимания были одно из торговых предприятий и бутики индивидуальных предпринимателей в помещении крытого рынка.

Участники рейда обращали внимание на соблюдение масочного режима работниками торговли и покупателями, наличие в торговом зале средств индивидуальной защиты. Проверяющие ознакомились и с документацией, которая отражает движение средств индивидуальной защиты, использование дезинфицирующих растворов. Покупателям, которые, войдя в магазин, спешили к витринам с товаром без маски, участники рейда делали предупреждения, вручали памятки и просили о соблюдении мер индивидуальной защиты.

В соответствии со ст. 20.6.1 КоАП («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения») первое нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тыс. рублей; на должностных лиц - от 10 до 50 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от 100 до 300 тыс. рублей. При повторном нарушении мера ответственности возрастает.