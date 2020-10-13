В Яе прошел турнир по шашкам

Причину сильных туманов в Кузбассе объяснили синоптики Синоптики объяснили природу этого явления. Вечером в воскресенье кемеровчане были удивлены...

ГИБДД Кузбасса: В регион идет мокрый снег и ветер до 20 метров в секунду ГИБДД Кузбасса предупреждает о том, что в регион идет мокрый снег и штормовой ветер до 20 метров в...

В Кузбассе СКР проводит проверку из-за выдачи тела мужчины посторонним людям В Кемеровской области региональное управление Следственного комитета РФ проводит доследственную...