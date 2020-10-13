В Яе прошел турнир по шашкам

Участники окружного шашечного состязания померялись интеллектуальными силами в районном Доме культуры.
Среди мужчин сильнейшим оказался Виктор Цыганков. Среди женщин победила Тамара Климова. Победители и участники турнира получили грамоты и призы.
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