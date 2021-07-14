В Яе прошла кинобеседа «Внимание! Необходимо знать!»

Специалисты Центра досуга и кино для детей напомнили ребятам, посещающим летние площадки о правилах безопасного поведении на воде. На мероприятии присутствовал пожарный Никита Алексеевич Дудин, который рассказал, о том как нужно действовать спасая утопающего.
Также подростки посмотрели познавательные видеоролики о правилах поведения на воде и получили памятки «Опасность на воде».
Фото: пресс-служба Яйского муниципального округа
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
По результатам расследуется уголовное дело о мошенничестве. Об этом накануне сообщили в пресс-...
|
Житель Кемерова поинтересовался, когда установят понтонный мост через Томь к Кемеровскому острову....
|
Кемеровостат опубликовал данные о демографической обстановке в Кузбассе: за первые пять месяцев...
|
Госавтоинспекция рассказала про весьма необычную акцию, направленную на профилактику аварий....