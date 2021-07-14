В Яе прошла квест-игра "Дорожный лабиринт"

13 июля на летней площадке КДЦ «Феникс» в рамках профилактики детского травматизма, совместно с сотрудниками госавтоинспекции Яйского муниципального округа была проведена квест-игра «Дорожный лабиринт», участниками которой стали ребята летнего лагеря «Радуга» МБОУ «Яйской ООШ №1».

Мероприятие имело структуру прохождения по маршрутному листу, где дети отвечали на вопросы викторин, разгадывали загадки по ПДД, разбирали сложные дорожные ситуации. Обе команды прошли заданный маршрут и получили заслуженные медали в награду. Завершилось мероприятие общим флешмобом.

Проведение подобного рода мероприятий позволит сформировать у детей понятие того, что жизнь и здоровье в процессе передвижения по улицам и дорогам напрямую зависят от их внимательности и знаний основ безопасности дорожного движения.

Фото: пресс-служба администрации Яйского муниципального района