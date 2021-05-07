В Яе прошло открытое первенство округа по радиосвязи среди учащихся

Власти Кузбасса утвердили куратора по завершению строительства Крапивинской ГЭС Первый заместитель губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин стал ответственным за завершение...

Замглавы города Кемерово покинул свой пост Заместитель главы города Кемерово по экономическим вопросам Максим Неробов покинул пост по...

В Междуреченске построят новую больницу за 1 млрд рублей В Междуреченске строится новая многопрофильная больница, рассчитанная на 188 койко-мест. Ее площадь...