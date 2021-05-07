В Яе прошло открытое первенство округа по радиосвязи среди учащихся

На базе центра детского творчества соревновались 7 команд. С результатом в 62 очка победила команда ЦДТ в составе Олега Фомичева, Ильи Антипова и Виктории Харченко.
На второе место с результатом 59 очков вышли участники соревнований из Яйской школы № 1 – Алексей Комаров, Михаил Савин, Александр Стрекалов. Третье место с результатом 58 очков заняла команда Яйской школы № 2 в составе Семена Коломея, Ивана Зайцева, Александра Яковченко.
07/05/2021
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