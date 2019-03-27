В Яе спасатели потушили горящий автомобиль

Спасатели МЧС России ликвидировали пожар в частном легковом автомобиле в пгт. Яя.

27 марта в 03:23 на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в частном легковом автомобиле на улице Анжерская в поселке городского типа Яя.

Четыре минуты спустя пожар был локализован еще через две минуты - ликвидирован. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 4 человека и 1 единица техники.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.