В Яе женщина не рассказала партнеру о том, что заражена ВИЧ-инфекцией

В Яйском районе суд признал виновной женщину, которая поставила человека в опасное положение заражения ВИЧ-инфекцией.

39-летняя женщина состояла на диспансерном учете в кабинете врача-инфекциониста. Ее предупредили о наличии ВИЧ-инфекции и об уголовной ответственности за заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией.

Понимая, что может заразить партнера, женщина безразлично отнеслась к этому и не предупредила его о наличии у нее заболевания, неоднократно с февраля 2017 по июль 2018 года вступала с ним в половую связь.

Мировой судья Яйского судебного района назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

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