В Яе женщина не рассказала партнеру о том, что заражена ВИЧ-инфекцией

В Яйском районе суд признал виновной женщину, которая поставила человека в опасное положение заражения ВИЧ-инфекцией.
39-летняя женщина состояла на диспансерном учете в кабинете врача-инфекциониста. Ее предупредили о наличии ВИЧ-инфекции и об уголовной ответственности за заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией.
Понимая, что может заразить партнера, женщина безразлично отнеслась к этому и не предупредила его о наличии у нее заболевания, неоднократно с февраля 2017 по июль 2018 года вступала с ним в половую связь.
Мировой судья Яйского судебного района назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.
Фото из открытых источников
12/03/2019
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Туристка разбилась на снегоходе в Шерегеше. Как сообщают местные СМИ, несчастный случай на...
|
Как отмечают синоптики, днем на неделе с 12 по 15 марта воздух будет прогреваться до +9 градусов. В...
|
Прогноз погоды на 11 марта 2019 г. согласно информации, полученной от Кемеровского ЦГМС от 10.03....
|
Артист разговорного жанра, звезда программы Comedy Club Вадим Галыгин посетил кузбасский...