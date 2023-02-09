В январе 2023 года экспорт зерновой продукции из Кузбасса вырос на 41,9 % в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проконтролировано 12508,998 тонн зерновой и зернобобовой продукции, а также продуктов переработки зерна.

Основные поставки пришлись на семена рапса продовольственного - в Республику Беларусь отправили 7698,35 тонн, в Китайскую Народную Республику - 1976,5 тонн.

В Республику Казахстан отправлены: отруби пшеничные - 1206,2 тонн, зерно пшеницы - 476 тонн, а также крупа манная в количестве 67,6 тонн.

Муку пшеничную вывозили в Корейскую Народно-Демократическую Республику - 268,9 тонн, в Китайскую Народную Республику - 255,744 тонн и в Республику Азербайджан - 67,6 тонн.

В Литовскую Республику были отправлены: горох сушеный в количестве 57,2 тонн и жмых соевый в количестве 60,08 тонн.

Также для отправки на экспорт были проконтролированы партии отрубей пшеничных в Монголию в количестве 120 тонн, крупы манной в Республику Азербайджан в количестве 67,6 тонн, гороха сушеного в Республику Польша в количестве 57,2 тонн.