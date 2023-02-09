Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В январе из Кузбасса экспортировано около 12,5 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки.

В январе 2023 года экспорт зерновой продукции из Кузбасса вырос на 41,9 % в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проконтролировано 12508,998 тонн зерновой и зернобобовой продукции, а также  продуктов переработки зерна.

Основные поставки пришлись на семена рапса продовольственного - в Республику Беларусь отправили 7698,35 тонн, в Китайскую Народную Республику  - 1976,5 тонн.

В Республику Казахстан отправлены: отруби пшеничные  - 1206,2 тонн, зерно пшеницы - 476 тонн, а также крупа манная в количестве 67,6 тонн.

Муку пшеничную вывозили в Корейскую Народно-Демократическую Республику - 268,9 тонн, в Китайскую Народную Республику - 255,744 тонн и в Республику Азербайджан - 67,6 тонн.

В Литовскую Республику были отправлены: горох сушеный в количестве 57,2 тонн и жмых соевый в количестве 60,08 тонн.

Также для отправки на экспорт были проконтролированы партии отрубей пшеничных в Монголию в количестве 120 тонн, крупы манной в Республику Азербайджан в количестве 67,6 тонн, гороха сушеного в Республику Польша в количестве 57,2 тонн.

Общество
kuzbassnews.ru
09/02/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus