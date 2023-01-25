Январь начался активным экспортом зерна из Кузбасса. Хорошая динамика у предприятий находящихся на севере области. Одним из первых экспортные партии зерна рапса в Белоруссию и Китай начало грузить ООО «Мариинский элеватор». В январе 2022 года предприятие отгружало зерновую продукцию только по территории России.

Погрузка осуществлялась под контролем Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу (далее Управление). Отправляемый рапс выращен в зоне свободной от карантинных объектов, на полях ООО «Чебулинское», а в качестве экспортера выступили ООО Торговый Дом «Содружество» и ООО «Адмирал». От каждой партии отобраны образцы проб продукции, с целью установления соответствия подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным требованиям стран – импортеров. Пробы для проведения лабораторных исследований направлены в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам лабораторных испытаний, все партии соответствовали требованиям безопасности Евразийского экономического союза и фитосанитарным требованиям КНР.

Управлением оформлено 49 фитосанитарных сертификатов, для отправки 2432 тонн рапса в Республику Беларусь и 894 тонны в КНР.

Таким образом, Управление обеспечивает строгий контроль при продаже зерна странам-импортерам и соблюдение всех необходимых международных требований.