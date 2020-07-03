В Яшкино бойцы Росгвардия задержали злоумышленника, который при помощи бензопилы пытался проникнуть к соседям

В дневное время в пгт Яшкино экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию, что местный житель пытается проникнуть в частный дом к заявительнице.

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы обнаружили 47-летнего местного жителя, который при виде стражей правопорядка попытался скрыться с бензопилой, но был задержан. По предварительной информации, 54-летняя заявительница и ее сожитель отказали задержанному в совместном распитии спиртных напитков. После этого злоумышленник разбил садовым инструментом оконное стекло в доме потерпевшей, а затем при помощи бензопилы повредил входную дверь. Хозяева жилища обратились за помощь к правоохранителям.

Задержанный признался в содеянном, пояснив, что якобы был расстроен несостоявшимся застольем. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину правоохранителям.