В Яшкино мужчине вынесен приговор за сбыт наркотиков

В марте 2019 года житель пгт. Яшкино решил заработать деньги на сбыте наркотиков. В Кемерово мужчина приобрел «спайс» массой 56,5 граммов, после чего вернулся в Яшкино и стал заниматься сбытом наркотического средства знакомым. Преступная деятельность мужчины была пресечена сотрудниками УФСБ России в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

Осужденный признал вину и ходатайствовал перед прокурором района о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. После заключения такого соглашения он способствовал раскрытию других преступлений и уголовному преследованию наркосбытчиков, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Суд признал мужчину виновным в совершении покушения на незаконный сбыт в крупном размере наркотических средств (ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). С учетом оказанного правоохранительным органам содействия ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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