Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Яшкино мужчине вынесен приговор за сбыт наркотиков

В марте 2019 года житель пгт. Яшкино решил заработать деньги на сбыте наркотиков. В Кемерово мужчина приобрел «спайс» массой 56,5 граммов, после чего вернулся в Яшкино и стал заниматься сбытом наркотического средства знакомым. Преступная деятельность мужчины была пресечена сотрудниками УФСБ России в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

Осужденный признал вину и ходатайствовал перед прокурором района о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. После заключения такого соглашения он способствовал раскрытию других преступлений и уголовному преследованию наркосбытчиков, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Суд признал мужчину виновным в совершении покушения на незаконный сбыт в крупном размере наркотических средств (ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). С учетом оказанного правоохранительным органам содействия ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

 

 

Фото из открытых источников

Происшествия
Топ
Яшкино
kuzbassnews.ru
26/07/2019
Происшествия
Топ
Яшкино
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Дожди и грозы ожидаются в Кузбассе в завершающие дни июля
Синоптики дали предварительный прогноз на ближайшие дни. По информации Кемеровского Гидрометцентра...
Цивилёв представил проект нового терминала кемеровского аэропорта
Обновление ждёт воздушные гавани Кемерова и Новокузнецка. Будущее аэропорта Алексей Леонов,...
С 20 августа кузбассовцам разрешат заготавливать кедровый орех
Стало известно, когда кузбассовцам разрешат собирать кедровый орех. По информации пресс-службы...
В Кузбассе строят центр подготовки спецназовцев
Командующий Сибирским округом Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов сегодня встретился с...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus