В Яшкино прошли "Чистые игры"

Участники экологического квеста «Чистые игры» в Яшкино собрали 170 мешков мусора.

В соревнованиях по сбору и сортировке мусора приняли участие шесть команд: сотрудники районной администрации; управления образования; управления культуры, молодежной политики и спорта; управления социальной защиты населения; МУП «Энерго-Сервис»; волонтеры Молодежного центра Яшкинского района.

В течение двух часов участники собирали мусор на территории лесных насаждений в пос. Яшкино. Целью каждой из них было наполнить наибольшее количество мешков и найти самый необычный выброшенный предмет. Так, жители поселка находили выброшенные документы, стройматериалы, мебель, автозапчасти, бытовую технику и др.