Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Яшкино прошли "Чистые игры"

Участники экологического квеста «Чистые игры» в Яшкино собрали 170 мешков мусора.

В соревнованиях по сбору и сортировке мусора приняли участие шесть команд: сотрудники районной администрации; управления образования; управления культуры, молодежной политики и спорта; управления социальной защиты населения; МУП «Энерго-Сервис»; волонтеры Молодежного центра Яшкинского района.

В течение двух часов участники собирали мусор на территории лесных насаждений в пос. Яшкино. Целью каждой из них было наполнить наибольшее количество мешков и найти самый необычный выброшенный предмет. Так, жители поселка находили выброшенные документы, стройматериалы, мебель, автозапчасти, бытовую технику и др.

Экология
Топ
Яшкино
kuzbassnews.ru
10/08/2018
Экология
Топ
Яшкино
Loading...
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus