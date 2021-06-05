Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Яшкино росгвардейцы устроили импровизированный праздник для детворы

В связи с началом школьных каникул экипаж Росгвардии вневедомственной охраны исполнил мечту юных жителей поселка Яшкино и провел для них урок безопасности.

В ходе патрулирования росгвардейцы заметили группу играющих на улице детей и остановились, чтобы убедиться в их безопасности. Заметив новенький патрульный автомобиль, юные сельчане сразу обступили стражей правопорядка с вопросами.

 Среди ребят оказались мечтающие побывать в настоящей полицейской машине. Росгвардейцы исполнили желание детворы. Ребята смогли не только посидеть в патрульном авто, но и узнали, как пользоваться радиостанцией.

Кроме этого, стражи правопорядка рассказали детям о требованиях безопасности на улице и в быту, а также объяснили основы поведения в лесу и возле водоема. После импровизированного урока юные жители поблагодарили росгвардейцев за интересную встречу, после чего экипаж продолжил патрулировать сельские улицы.

Общество
Яшкино
kuzbassnews.ru
05/06/2021
Общество
Яшкино

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Перебои в поставках газа привели к срывам расписания кемеровских автобусов
Ранее сообщалось, общественный транспорт в кузбасской столице не смог заправиться для предстоящего...
Кузбассовцы опасаются пожара в многоэтажке из-за протекающей крыши
Жители многоэтажного дома в городе Белово обеспокоены: из-за текущей в подъезд воды и подтопления...
61-летняя женщина умерла от коронавируса в Кузбассе, еще 65 человек инфицированы
На утро 6 июня в Кузбассе зафиксирован еще один случай смерти пациента с коронавирусом. Выросло...
Дожди и туманы придут в Кузбасс в понедельник, 7 июня
В Кемерове ожидается от 11 до 13 градусов. При этом на территории всего Кузбасса пройдут...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus