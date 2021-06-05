В Яшкино росгвардейцы устроили импровизированный праздник для детворы

В связи с началом школьных каникул экипаж Росгвардии вневедомственной охраны исполнил мечту юных жителей поселка Яшкино и провел для них урок безопасности.
В ходе патрулирования росгвардейцы заметили группу играющих на улице детей и остановились, чтобы убедиться в их безопасности. Заметив новенький патрульный автомобиль, юные сельчане сразу обступили стражей правопорядка с вопросами.
Среди ребят оказались мечтающие побывать в настоящей полицейской машине. Росгвардейцы исполнили желание детворы. Ребята смогли не только посидеть в патрульном авто, но и узнали, как пользоваться радиостанцией.
Кроме этого, стражи правопорядка рассказали детям о требованиях безопасности на улице и в быту, а также объяснили основы поведения в лесу и возле водоема. После импровизированного урока юные жители поблагодарили росгвардейцев за интересную встречу, после чего экипаж продолжил патрулировать сельские улицы.
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