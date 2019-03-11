В Яшкино женщина пыталась убить бывшего супруга, облив его бензином

Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 55-летней жительницы Яшкинского района, обвиняемой в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью.
По версии следствия, в ноябре 2018 года обвиняемая распивала спиртное в компании бывшего супруга и его новой возлюбленной. Во время застолья между женщинами на почве ревности произошел словесный конфликт. После чего дама решила, что мужчина не должен быть ни с одной из них: взяла на кухне бутылку с бензином, выплеснула часть жидкости на кровать, где спал бывший супруг, разлила остатки до выхода, а затем подожгла газету и бросила ее.
Сама она вышла из дома, соперница тоже смогла выбраться из горящего жилища. Мужчина, одежду которого уже полностью объяло пламенем, выполз на улицу и упал в снег. В это время прибыли сотрудники МЧС, которых вызвали соседи. Потерпевшего госпитализировали, у него диагностированы термические ожоги головы и туловища площадью 31 %.
Женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, со следствием она сотрудничала, вину признала.
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