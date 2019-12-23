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В Яшкинском районе детям-сиротам вручили ключи от квартир

Ключи от квартир в новых домах вручил и.о. главы Яшкинского района Евгений Курапов.

Два новых четырехквартирных дома расположены по улице Молодежной в поселке при станции Литвиново. В квартирах сделан ремонт «под ключ», установлены пластиковые окна, современные входные двери, налажена сантехника.

Как пояснили в областном департаменте строительства, более 6 млрд рублей из бюджетов всех уровней направлено в этом году для улучшения жилищных условий граждан Кузбасса. Для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 1,7 млрд рублей. Новоселами в этом году стали чуть более 2,5 тыс. кузбассовцев.

 

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
23/12/2019
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