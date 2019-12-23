В Яшкинском районе детям-сиротам вручили ключи от квартир

Хоккеисты «Металлурга» выиграли шестой матч подряд Накануне «Металлург» на своем льду обыграл одного из лидеров конференции «1» - тольяттинскую «Ладу...

В Новокузнецк отправятся два новых электробуса Специалисты Уфимского трамвайно-троллейбусного завода завершают сборку двух новых электробусов для...

Более 250 мест для запуска фейерверков определены в Кузбассе В Центральном районе запуск салютов разрешен на 11 площадках, в то время как в Ленинском районе...