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В Яшкинском районе осужден водитель за ДТП с двумя потерпевшими

26 мая 2018 года на автодороге «Тайга – Таловка – Вотиновка»,  в Яшкинском районе столкнулись автомобили «Тойота Королла» и «Лада Гранта». В результате аварии погибли 38-летний водитель и 65-летняя пассажирка «Лады», еще один пассажир «Лады» и водитель иномарки получили травмы различной степени тяжести. Было установлено, что аварию спровоцировал водитель «Тойоты Королла» - он был пьян и не справился с управлением.

Опьянение было подтверждено результатами медицинского освидетельствования.
Суд  признал мужчину виновным в совершении смертельного ДТП и приговорил его к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Кроме того, в рамках расследования потерпевшими были заявлены два иска о возмещении морального вреда на сумму 2 000 000 рублей каждый. Они будут рассмотрены в рамках гражданского судопроизводства.

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kuzbassnews.ru
08/09/2018
Происшествия
Топ
Яшкино
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