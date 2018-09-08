В Яшкинском районе осужден водитель за ДТП с двумя потерпевшими

26 мая 2018 года на автодороге «Тайга – Таловка – Вотиновка», в Яшкинском районе столкнулись автомобили «Тойота Королла» и «Лада Гранта». В результате аварии погибли 38-летний водитель и 65-летняя пассажирка «Лады», еще один пассажир «Лады» и водитель иномарки получили травмы различной степени тяжести. Было установлено, что аварию спровоцировал водитель «Тойоты Королла» - он был пьян и не справился с управлением.

Опьянение было подтверждено результатами медицинского освидетельствования.

Суд признал мужчину виновным в совершении смертельного ДТП и приговорил его к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Кроме того, в рамках расследования потерпевшими были заявлены два иска о возмещении морального вреда на сумму 2 000 000 рублей каждый. Они будут рассмотрены в рамках гражданского судопроизводства.