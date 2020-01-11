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В Яшкинском районе прошла акция «Кино для всех и каждого»

Семьдесят детей из малообеспеченных и многодетных семей пгт Яшкино получили билеты в кино.

Добровольческая районная акция «Кино для всех и каждого» предполагала сбор средств для показа благотворительных сеансов в местном Доме культуры. Спонсоры мероприятия закупили и раздали 70 подарочных сертификатов детям из малообеспеченных и многодетных семей. Каждый сертификат – билет для просмотра мультфильма или кино бесплатно.

Киносеансы в рамках акции «Кино для всех и каждого!» стартовали в дни новогодних каникул. Ребята могут посетить любой сеанс согласно возрастным ограничениям. Много детей уже посетили кино по сертификатам.

Акция продлится до конца февраля 2020 года.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
11/01/2020
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