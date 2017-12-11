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В Яшкинском районе восстановлены трудовые права многодетной матери

В Яшкинском районе после вмешательства прокуратуры восстановлены трудовые права многодетной матери - воспитателя семейного детского сада. Ей будет выплачена 21 тыс. руб.

Женщину уволили с работы не в связи с сокращением штатов, а в связи с истечением срока трудового договора. В связи с этим многодетная мать лишилась выплат, положенных ей по закону.

Прокурорская проверка установила, что с июня 2013 по май 2017 года женщина работала младшим воспитателем семейной группы (на дому), являющейся структурным подразделением МБДОУ «Ленинский детский сад Яшкинского муниципального района». 31 мая ее уволили с занимаемой должности в связи с истечением срока трудового договора.

Однако воспитатель должна была быть уволена по сокращению численности штата работников с соблюдением всех необходимых процедур, поскольку Управлением образования Яшкинского района было принято решение о ликвидации семейной группы.

Прокурор района обратился в суд и потребовал признать увольнение незаконным, изменить формулировку и дату увольнения, а также взыскать средний заработок за время вынужденного прогула.

Яшкинский районный суд удовлетворил требования прокурора: увольнение признано незаконным, основания и формулировка увольнения будут изменены, а женщине оплатят средний заработок в сумме 21 тыс. 437 рублей.

Общество
Яшкино
kuzbassnews.ru
11/12/2017
Общество
Яшкино
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