В Яшкинском районе вынесен приговор за уклонение от призыва на военную службу

Яшкинский районный суд вынес приговор за уклонение от военной службы. Установлено, что в период весеннего призыва 2018 года молодой человек, подлежащий призыву на военную службу, без законных оснований для отсрочки или освобождения от нее, не являлся по повесткам в военный комиссариат в апреле и мае. При этом он был признан медицинской комиссией годным к военной службе и неоднократно извещался о необходимости прибыть для прохождения призывной комиссии.
Прокурор района направил материалы проверки для возбуждения уголовного дела в следственные органы.
После окончания предварительного расследования прокурор утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
Яшкинский районный вынес приговор и признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы). Назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Новой главой областного департамента экономического развития стала Екатерина Вейс. Ранее этот пост...
|
6 мая ограничено движение по улицам Арочная, Островского и по Советскому проспекту. До 22:00...
|
Один из светофорных объектов в кузбасской столице будет временно отключен для проведения ремонтных...
|
7 мая пройдет третий матч финала мужского чемпионата России по волейболу. «Кузбасс» сыграет с...