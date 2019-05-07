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В Яшкинском районе вынесен приговор за уклонение от призыва на военную службу

Яшкинский районный суд вынес приговор за уклонение от военной службы. Установлено, что в период весеннего призыва 2018 года молодой человек, подлежащий призыву на военную службу, без законных оснований для отсрочки или освобождения от нее, не являлся по повесткам в военный комиссариат в апреле и мае. При этом он был признан медицинской комиссией годным к военной службе и неоднократно извещался о необходимости прибыть  для прохождения призывной комиссии.

Прокурор района направил материалы проверки для возбуждения уголовного дела в следственные органы.

После окончания предварительного расследования прокурор утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Яшкинский районный вынес приговор и признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы). Назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

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kuzbassnews.ru
07/05/2019
Происшествия
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