В Яшкинском районе завершена уборка картофеля

Как сообщили в областном департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в Яшкинском районе, где самые большие площади под посадку картофеля, на 100 % завершена уборка этой культуры. Так, с 2,3 тыс. га собрано 60,5 тыс. тонн картофеля при урожайности свыше 260 ц/га.

Также среди лидеров по темпам уборки картофеля хозяйства Ленинск-Кузнецкого, Крапивинского и Кемеровского районов. Здесь убрано по 70 % площадей. Высокую урожайность - 240 ц/га - показывают аграрии Яйского и Прокопьевского районов.