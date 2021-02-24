В Яйском округе подвели итоги реализации регионального проекта в 2020 году

Популярный кемеровский развлекательный комплекс выставлен на продажу за 65 млн рублей Владельцы решили продать развлекательный комплекс, расположенный на Металлплощадке. Ценник на...

Кузбасс провёл всероссийский онлайн-чемпионат по шахматам среди кадетов Кузбасс провел Всероссийский онлайн-чемпионат по шахматам.

Почти 40 тонн некачественной молочной продукции изъято в Кемеровской области В течение 2020 года сотрудники Роспотребнадзора провели проверки более 2,5 тыс проб на соответствие...