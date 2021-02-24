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В Яйском округе подвели итоги реализации регионального проекта в 2020 году

Центр социального обслуживания реализует областной проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения («Старшее поколение»). Он направлен на создание условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданам здорового образа жизни.
Для доставки граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на медицинское обследование Центру социального обслуживания выделен специализированный автотранспорт. За 2020 год 64 человека воспользовались этой услугой, для чего было осуществлено 12 выездов в медицинские организации.
В связи с принятием ограничительных мер противодействия распространению коронавирусной инфекции, с марта 2020 года оказание услуг спецавтотранспортом было приостановлено.
В 2021 году совместная работа специалистов Центра социального обслуживания и Яйской больницы возобновлена.

Здоровье
Общество
Яя
kuzbassnews.ru
24/02/2021
Здоровье
Общество
Яя
Новости Кузбасса

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