В Яйском округе проводятся работы по благоустройству

В Новокузнецке выставили на продажу части двух ТЦ за 20 млн рублей В Новокузнецке выставили на продажу части двух торговых центров. Один расположен в Куйбышевском...

В Новокузнецке появился ведущий в кусты пешеходный переход Жители южной столицы Кузбасса обратили внимание на странный пешеходный переход, который расположен...

Мэр Новокузнецка подписал указ о принудительной вакцинации Руководство различных организаций Новокузнецка обязали отчитываться о количестве вакцинированных от...