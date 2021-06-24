В Яйском округе проводятся работы по благоустройству

В Судженской сельской территории благодаря слаженным действиям всех служб, была восстановлена плотина размытая вешними водами. Администрация муниципального округа выделила кран, с помощью которого была поднята и уложена водопропускная труба. ООО «Прогресс» предоставлена тракторная техника.
Жители села провели субботник по уборке территории сельского кладбища. Работники местного Дома культуры, детского сада «Гнездышко», сотрудники территориального отдела и активисты дружными усилиями привели в порядок местный погост.
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