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В Яйском округе проводятся работы по благоустройству

В Судженской сельской территории благодаря слаженным действиям всех служб, была восстановлена плотина размытая вешними водами. Администрация муниципального округа выделила кран, с помощью которого была поднята и уложена водопропускная труба. ООО «Прогресс» предоставлена тракторная техника.
Жители села провели субботник по уборке территории сельского кладбища. Работники местного Дома культуры, детского сада «Гнездышко», сотрудники территориального отдела и активисты дружными усилиями привели в порядок местный погост.

Общество
Яя
kuzbassnews.ru
24/06/2021
Общество
Яя

Новости Кузбасса

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