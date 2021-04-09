Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Яйском округе состоялось первенство по волейболу среди женских команд

Турнир посвящен 300-летию Кузбасса и памяти тренера А. И. Магнушевского. В первенстве приняли участия 6 команд из Кемерова, Березовского, Мариинска, Ижморского и Яйского округов.
По итогам соревнований победила команда «Импульс» города Березовский. На втором месте команда «Микс» города Кемерово и третье заняла команда «Гимназия № 42» города Мариинска.

Спорт
Березовский
Ижморский
Кемерово
Мариинск
Яя
kuzbassnews.ru
09/04/2021
Спорт
Березовский
Ижморский
Кемерово
Мариинск
Яя

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Тулеев признался в инсценировке присутствия снежного человека в горах Кузбасса
Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в своем аккаунте в "Инстаграм"...
В Кемерово собаки погибли при взрыве газового баллона в приюте
В Кемерово утром 7 апреля взорвался газовый баллон в частном приюте для животных «Маячок». Об этом...
В Кузбассе обвиняемого во взятке экс-помощника прокурора отправили под домашний арест
Обвиняемую во взятке экс-помощника прокурора одной из прокуратур Новокузнецка отправили под...
В Кузбассе гадюки и клещи активизировались раньше времени
В Кузбассе раньше времени активизировались гадюки и клещи. Специалисты предупредили о том, что при...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus