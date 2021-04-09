В Яйском округе состоялось первенство по волейболу среди женских команд

Турнир посвящен 300-летию Кузбасса и памяти тренера А. И. Магнушевского. В первенстве приняли участия 6 команд из Кемерова, Березовского, Мариинска, Ижморского и Яйского округов.
По итогам соревнований победила команда «Импульс» города Березовский. На втором месте команда «Микс» города Кемерово и третье заняла команда «Гимназия № 42» города Мариинска.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в своем аккаунте в "Инстаграм"...
|
В Кемерово утром 7 апреля взорвался газовый баллон в частном приюте для животных «Маячок». Об этом...
|
Обвиняемую во взятке экс-помощника прокурора одной из прокуратур Новокузнецка отправили под...
|
В Кузбассе раньше времени активизировались гадюки и клещи. Специалисты предупредили о том, что при...