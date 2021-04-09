В Яйском округе состоялось первенство по волейболу среди женских команд

Тулеев признался в инсценировке присутствия снежного человека в горах Кузбасса Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в своем аккаунте в "Инстаграм"...

В Кемерово собаки погибли при взрыве газового баллона в приюте В Кемерово утром 7 апреля взорвался газовый баллон в частном приюте для животных «Маячок». Об этом...

В Кузбассе обвиняемого во взятке экс-помощника прокурора отправили под домашний арест Обвиняемую во взятке экс-помощника прокурора одной из прокуратур Новокузнецка отправили под...