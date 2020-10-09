В Яйском округе стартовал кинопроект «Дорожная азбука»

За сутки в Кузбассе зафиксировали 168 случаев коронавируса Региональный оперштаб представил данные по заболеваемости населения Кемеровской области новой...

Оперштаб Кузбасса: коронавирус начал ослабевать По данным Роспотребнадзора, коронавирус "сдает позиции". Об этом говорит то, что...

Кемеровская больница просит помощи в доставке врачей до пациентов В Кемерове детская больница просит помощи у волонтеров в доставке врачей до пациентов. С каждым...