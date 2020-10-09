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В Яйском округе стартовал кинопроект «Дорожная азбука»

Его цель - профилактика дорожно-транспортного травматизма среди детей и соблюдение правил дорожного движения.
Участниками кинопроекта стали ребята из яйской школы № 1 и села Улановка. Программу для школьников подготовили специалисты центра досуга и кино совместно с сотрудниками отдела ГИБДД.
После разъяснительной беседы о необходимости соблюдения правил дорожного движения, ребята перешли к практической части, где они регулировали движение, используя знаки светофора. Также дети испытали себя в роли водителя транспорта и пешехода.
Просмотр тематических видеороликов закрепил у школьников знания о ПДД. Кульминацией стал флешмоб, объединивший всех присутствующих. Такие же киномероприятия планируется провести и в других школах Яйского округа.

Культура
Образование
Яя
kuzbassnews.ru
09/10/2020
Культура
Образование
Яя
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