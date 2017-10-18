В Яйском районе незаконно вырубили березовую рощу

На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев в Яйском районе в отношении главы деревни Марьевка.

Прокуратурой Яйского района после выпуска 18 июля в программе «Вести-Кузбасс» сюжета «Кузбассовцы отстаивают рощу, которую вырубает глава поселка» была проведена проверка. Как следовало из сюжета программы, в деревне Марьевке Яйского района были спилены березы по распоряжению главы сельского поселения. Данное происшествие вызвало общественный резонанс и возмущение жителей деревни.

Проверка показала, что 29 мая 2017 года Советом народных депутатов Марьевского сельского поселения было издано решение «О спиливании аварийных деревьев Марьевского сельского поселения». После чегои были спилены 53 березы. Проведенная лесотехническая экспертиза показала, что из всех спиленных деревьев только 4 березы признаны аварийными и требовали уничтожения, остальные угрозы для населения не представляли.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.