В Яйском районе прошло Первенство молодежного парламента Кузбасса

В деревне Марьевка «Кубок Федорова» среди лидеров ученического самоуправления состоялся уже в четвертый раз. Старшеклассники из восьми команд боролись за звание лучших на четырех площадках первенства: «Право имею», «Есть чем гордиться», «Мой регион - моя история», «Слово молодым».
Тяжинский района представляли молодогвардейцы Валерия Бибик, Алина Жаркова, Арина Турунтаева, Александра Турунтаева (Тяжинская средняя школа № 1) и Полина Логинова (Тяжинская средняя школа № 3) под руководством методиста районного краеведческого музея Антонины Меновщиковой.
Команда Тяжинского района презентовала экскурсионный маршрут «Памяти Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова». После подведения итогов, ребята из Тяжина стали первыми на площадке «Есть чем гордиться», за что получили от организаторов грамоту и медали. За активное участие в работе всех площадок, Валерия Бибик награждена ценным подарком.
Большой вклад в подготовку команды внесла член молодежного парламента Тяжинского района, Кузбасса Любовь Никифорова.
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