Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Яйском районе прошло Первенство молодежного парламента Кузбасса

В деревне Марьевка «Кубок Федорова» среди лидеров ученического самоуправления состоялся уже в четвертый раз. Старшеклассники из восьми команд боролись за звание лучших на четырех площадках первенства: «Право имею», «Есть чем гордиться», «Мой регион - моя история», «Слово молодым».
Тяжинский района представляли молодогвардейцы Валерия Бибик, Алина Жаркова, Арина Турунтаева, Александра Турунтаева (Тяжинская средняя школа № 1) и Полина Логинова (Тяжинская средняя школа № 3) под руководством методиста районного краеведческого музея Антонины Меновщиковой.
Команда Тяжинского района презентовала экскурсионный маршрут «Памяти Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова». После подведения итогов, ребята из Тяжина стали первыми на площадке «Есть чем гордиться», за что получили от организаторов грамоту и медали. За активное участие в работе всех площадок, Валерия Бибик награждена ценным подарком.
Большой вклад в подготовку команды внесла член молодежного парламента Тяжинского района, Кузбасса Любовь Никифорова.

Общество
Тяжин
Яя
kuzbassnews.ru
19/03/2019
Общество
Тяжин
Яя
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Сергей Цивилев презентовал программу «Чистый Кузбасс»
Сегодня Сергей Цивилев презентовал программу "Чистый Кузбасс" журналистам и ответил на их...
Памятник-дерево погибшим в «Зимней вишне» привезли в Кемерово
В Кемерово привезли памятник погибшим во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Дерево вишни создавали...
Кемеровчанин вышел в окно по простыням
Горожанина назвали кузбасским Человеком-пауком Очевидцы сняли на видео, как в Кемерове в доме № 24а...
Кузбасские синоптики дали прогноз погоды на понедельник
В областной столице обещают слабый снег ночью, днём будет преимущественно без осадков, на дорогах...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus