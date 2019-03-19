В Яйском районе прошло Первенство молодежного парламента Кузбасса

Сергей Цивилев презентовал программу «Чистый Кузбасс» Сегодня Сергей Цивилев презентовал программу "Чистый Кузбасс" журналистам и ответил на их...

Памятник-дерево погибшим в «Зимней вишне» привезли в Кемерово В Кемерово привезли памятник погибшим во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Дерево вишни создавали...

Кемеровчанин вышел в окно по простыням Горожанина назвали кузбасским Человеком-пауком Очевидцы сняли на видео, как в Кемерове в доме № 24а...