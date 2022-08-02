В Яйском районе суд оштрафовал коммерческую организацию на один миллион рублей

Проведенной прокуратурой Яйского района проверкой установлен факт предложения незаконного вознаграждения представителем частно компании должностному лицу правоохранительных органов за непроведение дальнейшей проверки в отношении общества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В этой связи прокурором Яйского района в отношении общества возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки суд привлек компанию к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

Штраф оплачен обществом в полном объеме.

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