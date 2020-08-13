В Яйской детской библиотеке завершился капитальный ремонт

В рамках празднования 300-летия Кузбасса из местного бюджета на эти цели было выделено 830 тыс. рублей. Детская библиотека-филиал № 26 на протяжении многих лет является одной из ведущих библиотек ЦБС Яйского округа по обслуживанию детского населения. Она расположена на первом этаже четырехэтажного здания, куда переехала в 1989 году. Со дня открытия капитальный ремонт здесь не проводился.

У ребятишек детская библиотека пользуется большим спросом. Количество читателей ежегодно составляет 2617 человек, число посещений – 24,3 тысяч, выдача печатных и электронных документов – 82,5 тыс. экземпляров. Ежегодно в библиотеке проводится около 152 мероприятий.

За годы эксплуатации помещение детской библиотеки обветшало. Сырость и холод в зимнее время, старые стеллажи, осыпающиеся стены – все это не отвечало современным требованиям к очагу культуры. Сейчас помещение библиотеки полностью преобразилось. Здесь проведено выравнивание и дизайнерское оформление стен, деревянные полы заменены на покрытие из керамической плитки, проложена новая электропроводка, на смену светильникам старого образца пришло светодиодное освещение, смонтирован подвесной потолок, установлены двери из алюминиевого профиля и заменена система отопления.

Обновленное библиотечное пространство – два книжных игровых зала «Бельчата» и «Юниоры», ждут малышей, подростков и старшеклассников. Совсем скоро библиотека распахнет двери для юных посетителей.