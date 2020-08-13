Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Яйской детской библиотеке завершился капитальный ремонт

В рамках празднования 300-летия Кузбасса из местного бюджета на эти цели было выделено 830 тыс. рублей. Детская библиотека-филиал № 26 на протяжении многих лет является одной из ведущих библиотек ЦБС Яйского округа по обслуживанию детского населения. Она расположена на первом этаже четырехэтажного здания, куда переехала в 1989 году. Со дня открытия капитальный ремонт здесь не проводился.
У ребятишек детская библиотека пользуется большим спросом. Количество читателей ежегодно составляет 2617 человек, число посещений – 24,3 тысяч, выдача печатных и электронных документов – 82,5 тыс. экземпляров. Ежегодно в библиотеке проводится около 152 мероприятий.
За годы эксплуатации помещение детской библиотеки обветшало. Сырость и холод в зимнее время, старые стеллажи, осыпающиеся стены – все это не отвечало современным требованиям к очагу культуры. Сейчас помещение библиотеки полностью преобразилось. Здесь проведено выравнивание и дизайнерское оформление стен, деревянные полы заменены на покрытие из керамической плитки, проложена новая электропроводка, на смену светильникам старого образца пришло светодиодное освещение, смонтирован подвесной потолок, установлены двери из алюминиевого профиля и заменена система отопления.
Обновленное библиотечное пространство – два книжных игровых зала «Бельчата» и «Юниоры», ждут малышей, подростков и старшеклассников. Совсем скоро библиотека распахнет двери для юных посетителей.

Культура
Яя
kuzbassnews.ru
13/08/2020
Культура
Яя
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Сколько заработал главный транспортник Новокузнецка
Примечательно, но Машуков заработал за прошлый год намного меньше, чем начальник юридического...
Кемеровский медик рассказала, чем опасен COVID-19
Главный врач Кемеровской инфекционной больницы Светлана Кудашева рассказала, почему коронавирус...
Две женщины скончались от коронавируса в Кузбассе
За сутки в Кузбассе скончались две пациентки из Новокузнецка и Междуреченска с подтвержденным COVID...
В Кемерове прошла десятая сессия Парламента Кузбасса
Сегодня прошла десятая сессия Парламента Кузбасса.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus