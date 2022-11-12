В Яйской районной больнице открыли стоматологическое отделение

Почти 17 тысяч человек, 3 тысячи из которых дети, будут получать современную стоматологическую и ортопедическую помощь в новом отделении. Для удобства пациентов, приезжающих со всех деревень и сел, его расположили в центральной районной больнице.

С жалобой на отсутствие нормальной стоматологической помощи жители Яйского округа обратились к губернатору во время онлайн-совещания, на котором глава муниципалитета отчитывался о работе. Сергей Цивилев поручил региональному Минздраву решить эту проблему в кратчайшие сроки. Теперь у сельских жителей есть не просто современный стоматологический кабинет, а целое отделение.

Новое отделение оборудовали с учетом современных требований. Здесь есть приемный и хирургический, а также терапевтические детский и взрослый кабинеты. Приобретено пять стоматологических установок и портативный рентгенологический аппарат.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса