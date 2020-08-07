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В Яйской школе № 1 ведутся ремонтные работы

В рамках регионального проекта «Современная школа» за счет средств местного бюджета здесь будут отремонтированы два учебных кабинета. В сентябре 2020 года здесь откроется центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
За счет федеральных и региональных средств кабинеты будут оснащены современным оборудованием (3D-принтер, квадрокоптеры, шлем виртуальной реальности, мобильный компьютерный класс и др.), а также мебелью для коворкинг зоны.
В прошлом году центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» были открыты в Кайлинской и Марьевской школах Яйского округа. Учащиеся с интересом занимаются здесь, у них выросла мотивация для реализации проектов, которые они сами разрабатывают и воплощают в жизнь.

Образование
Яя
kuzbassnews.ru
07/08/2020
Образование
Яя

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