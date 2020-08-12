В Яйской школе № 1 завершены работы по установке многофункциональной спортплощадки

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Она появилась здесь в ходе реализации программы «Дни Москвы в Кузбассе». На площадке размещено спортивное оборудование для игровых видов спорта и воркаут-комплекс.
Общественное пространство у школы сразу же стало центром притяжения детей и подростков. Молодежь уже «обживает» спортивный городок, как между собой подростки стали называть эту площадку.
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