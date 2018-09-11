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В Юрге разыскивают без вести пропавшего мужчину

В Юрге полиция разыскивает без вести пропавшего Иванова Юрия Викторовича, 29.08.1958 года рождения.

1 сентября 2018 года он ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение не известно.
Был одет: кепка черного цвета, куртка осенняя удлиненная светло-зеленого цвета, джинсы черного цвета, кеды тряпичные синего цвета с белой подошвой.

Полицейские просят граждан, владеющих информацией о местонахождении Юрия Иванова, сообщить об этом в отдел полиции по телефонам: 8-(384-51)-6-66-21, 7-79-02 или «02».

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kuzbassnews.ru
11/09/2018
Общество
Топ
Юрга
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