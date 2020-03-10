В Юрге росгвардейцы поздравили женщин-волонтеров, помогающих бездомным животным

В Юрге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии посетили городской пункт временного пребывания бездомных животных. Стражи правопорядка поздравили работниц благотворительной организации с наступающим Международным женским днем и подарили женщинам цветы.
Для обитателей приюта росгвардейцы также приготовили подарки. Стражи правопорядка приобрели корм для кошек и собак.
Юргинские росгвардейцы являются постоянными посетителями городского приюта. Бойцы регулярно помогают добровольцам в уборке территории от скопившегося снега, а также сбором продуктов питания для животных. Кроме практической помощи, бойцы навещают полюбившегося сторожевого пса по кличке Дед, которому не удалось найти нового хозяина.
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