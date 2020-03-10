В Юрге росгвардейцы поздравили женщин-волонтеров, помогающих бездомным животным

В Екатеринбурге ночью полыхал жилой барак Сегодня ночью в Екатеринбурге на площади 250 квадратных метров повреждены перегородки первого и...

Жители кузбасского поселка жалуются на транспортные проблемы Жители кузбасского поселка Керегеш и владельцы соседних дач испытывают трудности с въездом и...

В Новокузнецке потеплеет до +5°C В ночь на четверг до -16°C. В дневные часы 12 марта до -1°C. Поднимется ветер с порывами до 11 м/с...