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В Юрге росгвардейцы поздравили женщин-волонтеров, помогающих бездомным животным

    В Юрге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии посетили городской пункт временного пребывания бездомных животных. Стражи правопорядка поздравили работниц благотворительной организации с наступающим Международным женским днем и подарили женщинам цветы.

    Для обитателей приюта росгвардейцы также приготовили подарки. Стражи правопорядка приобрели корм для кошек и собак.              

    Юргинские росгвардейцы являются постоянными посетителями городского приюта. Бойцы регулярно помогают добровольцам в уборке территории от скопившегося снега, а также сбором продуктов питания для животных. Кроме практической помощи, бойцы навещают полюбившегося сторожевого пса по кличке Дед, которому не удалось найти нового хозяина. 

Общество
Юрга
kuzbassnews.ru
10/03/2020
Общество
Юрга
Новости Кузбасса

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