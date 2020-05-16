В Юрге суд назначил местной жительнице штраф в 15 000 рублей за нарушение режима изоляции

В апреле текущего года 24-летняя жительница Юрги вернулась из поездки. После прибытия, согласно предписанию Роспотребнадзора, она должна была соблюдать 14-дневный режим изоляции. Пришедший с проверкой участковый дома женщину не обнаружил. Полицейский установил, что накануне она покинула место жительства под предлогом посещения магазина. На нарушительницу был составлен административный материал по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Собранные материалы сотрудники полиции направили в Юргинский городской суд, который назначил нарушительнице административный штраф в размере 15 000 рублей.
Стоит отметить, что за день до окончания срока изоляции горожанка вновь нарушила установленные ей ограничения и покинула место жительства. Данный факт также был выявлен сотрудниками полиции. В отношении женщины составлен еще один административный материал, который в настоящее время направлен в суд.
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