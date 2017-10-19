В Юрге в рамках программы формирования комфортной городской среды открыли пешеходную зону

«Мария-Ра» добилась снижения арендной платы в Новокузнецке втрое Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил иск алтайской торговой сети «Мария-Ра» и снизил...

Подрядчик переделает асфальт в одном из дворов Кемерова за свой счет В редакцию VSE42.Ru обратилась жительница дома №117А по проспекту Ленина в Кемерове, которая...

В Кузбассе ищут без вести пропавшего хромого 59-летнего мужчину В Кузбассе разыскивается без вести пропавший 59-летний мужчина, сообщили волонтеры регионального...