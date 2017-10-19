В Юрге в рамках программы формирования комфортной городской среды открыли пешеходную зону

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В Юрге на общественной территории по пр. Победы подрядчики привели в порядок тротуарную плитку и асфальтное покрытие, реконструировали чашу фонтана.
На детской площадке уложили резиновое покрытие. Вдоль - установили скамейки, фонари, высадили сосны и липы, устроили велодорожки, велопарковку.
Кроме того, по федеральному приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Юрге благоустроили все пять дворов, запланированных на 2017 год. Комиссия в составе представителей горадминистрации, общественников, депутатов и молодежного парламента проверила качество работ и подписала протокол. Все объекты благоустройства по проекту были выбраны посредством общественного обсуждения. При этом жители активно контролировали ход ремонта.
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