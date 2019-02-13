В Юрге загорелся полигон твердо-бытовых отходов

Юргинской межрайонной прокуратурой проводится проверка в связи с возгоранием полигона твердо-бытовых отходов в Юрге.

К проверке привлечены специалисты Роспотребнадзора, которые уже проводят лабораторные исследования проб атмосферного воздуха на границах санитарно-защитной зоны полигона в границе жилой застройки.

В рамках прокурорской проверки будет дана оценка деятельности ООО «Экотехнологии-42», использующей данный полигон, и администрации города на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологического, лицензионного и антитеррористического законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, а также законодательства об общих принципах организации местного самоуправления.