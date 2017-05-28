В Юргинском районе автомобиль вылетел с трассы и опрокинулся

27 мая около 20:25 в Юргинском районе на трассе "Подъезд к Томску" автомобиль ВАЗ-2114 вылетел с трассы и перевернулся.
Предварительно установлено, что причиной аварии стало превышение скорости: водитель не смор справиться с управлением автомобилем, выбрав не безопасную скорость движения.
В отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Кузбасса сообщили, что в ДТП пострадали три пассажира ВАЗа.
28/05/2017
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