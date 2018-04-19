Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Юргинском районе в ДТП 3 человека погибли, 5 пострадали

18 апреля около 19:00 на 83-м километре автодороги «подъезд к г. Томску» на территории Юргинского района Кемеровской области столкнулись автомобили «Тойота Камри» и ГАЗель.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота», следовавший в сторону Томска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

В результате аварии три человека– мужчина и две женщины, пассажиры «Тойоты» погибли Кроме того, в больницу доставлены водитель и три пассажира легкового автомобиля, в том числе 4-летний ребенок. Водитель ГАЗели также был госпитализирован.

Происшествия
Топ
Юрга
kuzbassnews.ru
19/04/2018
Происшествия
Топ
Юрга
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

СК провел обыски в доме главы МЧС по Кемерово
Следственный комитет в рамках расследования пожара в ТЦ "Зимняя вишня" провел обыски в...
В Кемерове посетителей ТРЦ «Променад» эвакуировали из-за задымления
Посетителей торгово-развлекательного центра «Променад» в центре Кемерова эвакуировали из-за...
Кузбасс: личную информацию жильцов «слили» в Сеть в Мысках
В кузбасских Мысках управляющие компании «слили» в сеть Интернет персональные данные собственников...
Появилось видео с места ДТП в Юргинском районе
В страшном дорожно-транспортном происшествии, которое случилось накануне в Юргинском районе,...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus