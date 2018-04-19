В Юргинском районе в ДТП 3 человека погибли, 5 пострадали

18 апреля около 19:00 на 83-м километре автодороги «подъезд к г. Томску» на территории Юргинского района Кемеровской области столкнулись автомобили «Тойота Камри» и ГАЗель.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота», следовавший в сторону Томска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

В результате аварии три человека– мужчина и две женщины, пассажиры «Тойоты» погибли Кроме того, в больницу доставлены водитель и три пассажира легкового автомобиля, в том числе 4-летний ребенок. Водитель ГАЗели также был госпитализирован.